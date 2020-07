Pietra Ligure. Non c’è pace per l’area delle palestre all’interno dell’Unità Spinale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Dopo un primo crollo del muro avvenuto qualche anno fa, che aveva costretto alla chiusura per alcuni mesi a seguito dei lavori di ripristino e messa in sicurezza, recentemente si è verificato un nuovo crollo che ha stavolta interessato il soffitto, con alcuni detriti piombati all’interno della piscina, fortunatamente avvenuto in un orario nel quale non erano presenti personale medico e pazienti.

Dopo la riapertura successiva al primo crollo del muro, a causa delle infiltrazioni provocate dalle piogge intense, si era dovuto provvedere alla sostituzione di alcune parti del controsoffitto.

Nei mesi successivi sono poi crollati dei pannelli dello stesso controsoffitto, di nuovo in orario di chiusura delle palestre: il problema era stato risolto mettendo dei secchi per raccogliere l’acqua piovana.

Infine, negli ultimi giorni il nuovo episodio con il crollo di un pezzo di soffitto situato sopra la piscina, mattoni che hanno sfondato il controsoffitto, anche in questo caso per fortuna in orario di chiusura, con le macerie ancora da sgomberare e in attesa di un nuovo e definitivo intervento di messa in sicurezza per la struttura riabilitativa dell’ospedale pietrese, che ha proprio nell’area delle palestre e della piscina un suo punto di forza.