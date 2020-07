Croce Bianca Savona, eletto il nuovo consiglio di amministrazione per il mandato 2020/2024

Savona. Il 27 e 28 giugno 2020 gli associati della Pubblica Assistenza Croce Bianca Savona hanno eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della storica associazione di volontariato savonese.

A norma di statuto, lo stesso consiglio di amministrazione ha eletto, nella seduta di insediamento del 7 luglio 2020, il presidente e il vice-presidente dell’associazione. Il consiglio di amministrazione, in carica per il quadriennio 2020 – 2024, è così composto: Giovanni Carlevarino (Presidente), Gabriele Marino Noberasco (Vice-Presidente), Marcello Amadini, Domenico Frumento, Fabio Giordano, Jessica Illarcio, Gennaro (Rino) Lupo Cristian Poggio e Antonio Sordi (Consiglieri).

Il presidente Carlevarino, a margine della seduta consiliare ha dichiarato: “Sono davvero felice che gli associati della nostra Pubblica Assistenza abbiano voluto confermare la loro fiducia verso quegli amministratori che, insieme a me, hanno speso le loro migliori energie per assicurare che l’attività di assistenza ai più deboli e agli ammalati, prestata dalla Croce Bianca, non venisse meno, ma anzi si rafforzasse ancor di più – in questo periodo travagliato e incerto”.

“Con i consiglieri delegati Giordano, Poggio e Marino Noberasco, la Direzione dei Servizi e tutti i nostri Soccorritori, Volontari e Dipendenti, che ringrazio di vero cuore per il loro operato instancabile – ha proseguito – l’associazione ha potuto garantire, con continuità, la propria opera di soccorso alla popolazione, impegnandosi altresì in prima linea, quotidianamente, nella lotta al CoViD-19. L’emergenza sanitaria senza precedenti che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo non ci ha indebolito, ma ci ha fatto comprendere ancora meglio l’importanza delle organizzazioni di Pubblica Assistenza e dei valori che esse promuovono, rafforzando in noi il senso di responsabilità nei confronti dei nostri concittadini e di tutti coloro che ogni giorno assistiamo. I savonesi sanno di poter contare sempre sulla loro Pubblica Assistenza, e la Croce Bianca sa di poter contare sui savonesi, che con grande generosità la sostengono”.

Ha concluso Carlevarino: “Sono altrettanto lieto che gli associati abbiano riconosciuto il valore dei consiglieri neo-eletti Amadini, Frumento, Illarcio, Lupo e Sordi, i quali, con il proprio bagaglio di esperienze, di volontariato, personali e professionali, contribuiranno al percorso di ‘rinnovamento nella tradizione’ che la Croce Bianca ha intrapreso”.