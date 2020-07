Crediti ECM: i professionisti della sanità premiano la FAD

La Formazione a Distanza (FAD) è una modalità di formazione che, soprattutto negli ultimi tempi, sta ottenendo un successo sempre maggiore, grazie al vantaggio di poter abbattere totalmente i limiti imposti dai metodi formativi tradizionali.

Questa tipologia di didattica viene sempre più apprezzata anche da coloro che hanno la necessità di seguire corsi di aggiornamento per continuare ad esercitare la propria attività lavorativa. È il caso per esempio dei professionisti e degli operatori del settore sanitario, che hanno l’obbligo di seguire corsi di formazione per acquisire i crediti ECM, all’interno del programma di Educazione Continua in Medicina, divenuto obbligatorio a partire dal 2002.

Nel corso di un triennio essi devono ottenere 150 crediti o attraverso le attività RES, come la partecipazione a convegni e congressi, oppure mediante corsi di aggiornamento FAD, che consentono agli utenti di seguire le attività formative a distanza.

Grazie all’uso di strumenti digitali, i professionisti organizzare lo studio in completa autonomia, tenendo sempre conto dei propri impegni personali e lavorativi.

Editoria accreditata ECM per il settore sanitario

Il progetto ecm fad è stato sviluppato con l’intento di apportare un’importante innovazione alla formazione continua in ambito medico, sanitario e paramedico, permettendo agli operatori del settore che seguono programmi di formazione continua a distanza di ottenere i crediti ECM anche utilizzando singoli e-book.

A questo proposito, la piattaforma Ebookecm, nata dall’idea di un gruppo di professionisti e ricercatori, costituisce un importante mezzo di aggiornamento e formazione continua per tutti gli operatori sanitari, dai medici specializzati, ai farmacisti e agli infermieri.

Tutte le pubblicazioni contenute nel catalogo di e-book della piattaforma possono essere consultate utilizzando i più diffusi strumenti digitali (pc, tablet o e-reader) e permettono di effettuare un test di apprendimento al termine della lettura, al fine di ottenere un numero di crediti variabile da 5 a 39.

Per accedere alla formazione a distanza ECM è sufficiente scegliere il proprio e-book e iniziare a studiare il testo tranquillamente in qualsiasi momento, così da avere modo di effettuare il test finale e di ottenere i relativi crediti.

Il catalogo contiene una gamma molto vasta di testi, relativi a tutte le specialità del settore scientifico, medico e sanitario: dalla medicina alla chirurgia, dalla fisioterapia all’odontoiatria, dalla psicoterapia all’oncologia, dall’ortopedia alla medicina veterinaria, e così via.

Come si accede ai percorsi formativi e agli e-book ECM

Utilizzare piattaforme come ebookecm.it è davvero molto semplice: una volta effettuata la procedura di registrazione al sito, è possibile scaricare gli e-book desiderati per approfondire l’argomento scelto.

Inoltre, sul sito vengono puntualmente riportate tutte le novità inerenti al mondo dell’Educazione Continua in Medicina, così da permettere ai professionisti di rimanere sempre aggiornati sulla materia.

Al termine della lettura del testo digitale, è necessario compilare un test di apprendimento e un questionario utile per fornire la propria valutazione di qualità, entrambi disponibili direttamente online per ricevere l’attestato ECM e per ottenere i crediti. L’esame è considerato valido rispondendo esattamente almeno al 75% delle domande, l’attestato di frequenza viene inviato tramite email, ma può anche essere scaricato in qualsiasi momento dalla piattaforma.

Grazie agli e-book, è possibile usufruire dei corsi di formazione ECM in una modalità innovativa e indubbiamente pratica e comoda, valorizzando il proprio background formativo attraverso la lettura di testi e riviste di scienza e medicina.