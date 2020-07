Covid, otto nuovi casi di positività in Liguria: ecco i dati del bollettino regionale

Liguria. Otto casi: è il numero di nuove positività in regione nel quadro dell’emergenza Covid-19 aggiornato al pomeriggio di oggi 16 luglio. Il valore porta il totale da inizio pandemia a 10.050 (compresi i guariti con due test negativi e deceduti), di cui 1.254 individuati da test di screening (+9) e 8.796 in pazienti sintomatici (-1).

I positivi (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti) sono attualmente 1.163 (-17), di cui 28 in ospedale (0 in terapia intensiva), 173 quelle in isolamento domiciliare (+1). I guariti non più positivi (cioè che risultano negativi in due test consecutivi) sono 7.323 (+22) e i deceduti 1.564 (+3). I tamponi totali effettuati finora sono 167.677 (+1.464 nelle ultime 24 ore). I decessi si riferiscono ad una paziente di 91 anni, morta all’ospedale di Sanremo, una di 56, deceduta il 27 giugno a Sestri Levante, e un anziano di 87 anni, morto il 7 luglio al Villa Scassi. Gli ultimi due sono accertati come dovuti al Covid-19.

Nelle ultime 24 ore, invece, nessun decesso.

Gli ospedalizzati in Asl 2 sono 4, nell’Asl 1 invece 9, in Asl 3 Villa Scassi ammontano a 9, al Galliera 1, in Asl 4 sono 2, in Asl 5 se ne registrano 3. Gli attualmente positivi per residenza sono in provincia di Savona 77 (-3), in quella di Genova 810 (-14), nell’imperiese 107 (-2) e nello spezzino 26 (-1). Fuori regione, invece, 52 (+0) mentre “Altri” e “In fase di verifica” ammontano a 91 (+0).

Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono in totale 440, di cui 68 in Asl 2, 44 in Asl 1, 180 in Asl 3, 74 nelle Asl 4 e 5.