Covid: il cluster savonese aumenta i casi positivi, ma nessun decesso in Liguria

Liguria. Secondo il bollettino dell’emergenza Covid-19 aggiornato ad oggi aumenta il numero dei positivi in relazione al nuovo cluster savonese. Il valore porta il totale da inizio pandemia a 10.070 (compresi i guariti con due test negativi e deceduti), di cui 1.258 individuati da test di screening (+1) e 8.812 in pazienti sintomatici (+17 per il caso di Savona).

Il bollettino include parte dei contagiati legati al nuovo cluster savonese che ha coinvolto anche Matteo Aicardi, pallanuotista in forza alla Pro Recco e residente nel Savonese: a Tovo San Giacomo e a Giustenice si attende ancora l’esito dei tamponi su familiari, conoscenti e amici del campione di pallanuoto.

Nel complesso ci sono 7 persone positive in meno (in totale 1.135) per effetto delle 25 guarigioni con doppio tampone negative.

I positivi (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti) sono arrivati a 1.135 (-7), di cui 28 in ospedale (0 in terapia intensiva), 172 quelli in isolamento domiciliare (+15). I guariti non più positivi (cioè che risultano negativi in due test consecutivi) sono 7370 (+25) e i deceduti 1.565.

Altri” e “in fase di verifica” sono 94. I soggetti in sorveglianza attiva sono 595. I tamponi totali effettuati finora sono 170.650 (+1.464 nelle ultime 24 ore).

Gli ospedalizzati in Asl 2 sono 6. Gli attualmente positivi per residenza sono in provincia di Savona 86. Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 203.

Nessun nuovo decesso in Liguria e nel savonese, compreso nelle ultime 24 ore.