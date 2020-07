Covid, ecco la nuova App per la spiaggia libera Outdoor di Bergeggi

Bergeggi. E’ entrata in funzione presso la spiaggia libera gestita dalla Proloco di Bergeggi l’App per prenotare gli ingressi.

Si accede tramite il link https://swob.it/search ed è possibile selezionare il tipo di spiaggia, la località e la data prescelta ed il numero di persona.

L’App SWOB indica i servizi disponibili, l’esatta localizzazione della spiaggia, il numero di posti disponibili e le regole di prenotazione.

La spiaggia libera Outdoor di Bergeggi ha aderito da subito a questo sistema che garantisce un servizio ordinato di utilizzo della spiaggia adottato anche in altre località limitrofe. Il sistema di prenotazione tramite app non sarà tuttavia utilizzato in modo esclusivo per non precludere gli accessi a nessuno.

Dalla spiaggia Outdoor di Bergeggi, la Proloco locale organizza molte attività tra le quali escursione guidate in canoa all’interno dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, lezioni ed uscite in Sup, lezioni di nuoto, ecc.

Le attività dalla spiaggia oltre alle escursioni di snorkeling ed in barca a vela si possono prenotare sul sito www.prolocobergeggi.it o tramite l’Ufficio Iat al nr. 3755663682.

Si entra muniti di mascherina e si viene accolti da un giovane ed ospitale staff della Proloco che fornisce le indicazioni necessarie per mantenere il distanziamento previsto dalla normativa in vigore e dal buon senso e trascorrere in serenità momenti piacevoli.