Covid: due nuovi casi di positività in Liguria, nessun decesso nel savonese

Liguria. Secondo il bollettino dell’emergenza Covid-19 aggiornato ad oggi pomeriggio ammonta a 2 il numero di nuove positività in regione rispetto alla giornata di ieri. Il valore porta il totale da inizio pandemia a 10.052 (compresi i guariti con due test negativi e deceduti), di cui 1257 individuati da test di screening (+3) e 8795 in pazienti sintomatici (-1).

Il bollettino non include ancora gran parte dei contagiati legati al nuovo cluster savonese che ha coinvolto anche Matteo Aicardi, pallanuotista in forza alla Pro Recco e residente nel Savonese. I nuovi positivi riconducibili al cluster nel nostro territorio saranno presenti verosimilmente nel bollettino di domani.

I positivi (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti) sono attualmente 1142 (-21), di cui 29 in ospedale (0 in terapia intensiva), 157 quelli in isolamento domiciliare (-16). I guariti non più positivi (cioè che risultano negativi in due test consecutivi) sono 7345 (+22) e i deceduti 1.565 (+1). I tamponi totali effettuati finora sono 169.186 (+1.509 nelle ultime 24 ore). Il decesso si riferisce ad una paziente di 87 anni morta all’ospedale di Sanremo, quindi nessuno nelle altre province.

Gli ospedalizzati in Asl 2 sono 5, nell’Asl 1 invece 8, in Asl 3 ammontano a 9, in Asl 4 sono 2, in Asl 5 se ne registrano 3. Gli attualmente positivi per residenza sono in provincia di Savona 76, in quella di Genova 801, nell’imperiese 96 e nello spezzino 25. Fuori regione, invece, 52 mentre “Altri” e “In fase di verifica” ammontano a 1142. Infine le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono in totale 484, di cui 100 in Asl 2, 37 in Asl 1, 193 in Asl 3, 72 nell’Asl 4 e 82 nell’Asl 5.

Già eseguiti 100 tamponi sui contatti e altrettanti saranno effettuati nelle prossime ore. Nella sua località d’origine, Tovo San Giacomo, sono 3 le persone in isolamento preventivo mentre nella vicina Giustenice, dove vive la madre, 5 persone sono sottoposte alle misure di prevenzione sanitaria, ovvero tutti coloro (compresi familiari, amici e conoscenti) che hanno avuto contatti con l’atleta negli ultimi giorni.