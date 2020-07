Covid, cluster Savona: 1.500 persone in quarantena, 56 i positivi

Savona. Ad oggi sono 56 i positivi correlati al contagio nato al ristorante Best Sushi di Savona, tre in più rispetto a ieri (due clienti e contatto). In totale sono 45 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl 2 contatti di altri operatori sanitari clienti.

Il punto del governatore della Regione Giovanni Toti.

Eseguiti circa 1.400 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1020: si attendono i risultati dei tamponi prelevati ieri, lunedì 20.

Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21. Le persone in isolamento cautelativo sono 1.500; cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.

Ecco le parole del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio sulla situazione a Savona città, pronunciate a margine dell’inaugrazione della nuova ambulanza della Croce Verde all’ospedale San Paolo: “È stata l’occasione per ringraziare i medici e il personale dell’ospedale unitamente ai militi di tutte le Croci. Oggi i positivi sono risultati essere 6 su 376 tamponi eseguiti, una percentuale minore rispetto agli scorsi giorni. Attualmente i positivi a Savona sono 14 quasi tutti asintomatici e in quarantena obbligatoria. Rinnoviamo l’invito a continuare a porre in essere tutte le precauzioni prescritte dalle disposizioni ministeriali”.

“L’amministrazione sta procedendo nell’aiuto fornito ad Asl 2 per rintracciare tutti i contatti, nell’offrire supporto alle persone in quarantena obbligatoria e fiduciaria, nel porre in essere il servizio di raccolta dei rifiuti speciali e a presidiare le zone ove si verificano maggiori assembramenti” conclude il sindaco savonese.