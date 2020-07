Cosseria perde il suo padre spirituale a causa del Covid: lutto per la scomparsa di Albano Passarotto

Cosseria. Cordoglio a Cosseria e in Val Bormida per la morte del Padre missionario Albano Passarotto, deceduto a causa del Covid in Madagascar.

Di orgine veneta, classe 1940, sfollato a Cosseria con l’alluvione del Polesine nel 1951 e partito missionario nel 1967, ha sempre mantenuto i contatti con la sua comunità, ed erano molte le iniziative locali in favore del suo operato in terra africana.

“Una vita dedicata ai poveri del Madagascar – commenta il sindaco, Roberto Molinaro – Ci ha insegnato molto ogni volta che rientrava. Lascia un vuoto incolmabile ed è una perdita incalcolabile. Ai familiari le più sentite condoglianze”.