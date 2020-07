Coronavirus, positivi ancora in calo in Liguria: nel savonese solo 5 persone ricoverate in ospedale

Liguria. Sono 1.251 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 25 meno di ieri. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia. Il dato è frutto di 2 nuove positività, nessun nuovo decesso e 27 nuovi guariti con due test consecutivi negativi.

Il totale dai casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) è di 10.003 e cioè 2 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.072 e cioè 62 più di ieri. Il totale di casi positivi in pazienti sintomatici è di 8.931 e cioè 60 meno di ieri.

Gli ospedalizzati sono in tutto 38 e cioè 8 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutti 247 e cioè 4 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 7.194 e cioè 27 più di ieri.

In totale finora sono stati effettuati 156.101 tamponi e cioè 1.465 più di ieri.

Il totale dei deceduti è di 1.558, dato invariato rispetto a ieri.

In provincia di Savona i positivi sono in tutto 92. Gli ospedalizzati sono in tutto 5 e cioè 3 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.