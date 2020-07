Coronavirus, Ordine dei Medici e Asl2: “Importante rispettare le regole per ridurre il rischio di contagio”

Provincia. “E’ responsabilità di tutti, commercianti, ristoratori, sanitari, amministratori pubblici ma maggiormente dei cittadini evitare la diffusione del contagio da Covid-19 rispettando le poche regole necessarie”. E’ questo l’invito che arriva dall’Ordine dei Medici della provincia di Savona e dall’Asl2 savonese a pochi giorni dall’individuazione di un nuovo cluster di contagio in un ristorante della città della Torretta.

“Il recente episodio del cluster di pazienti positivi al Sars-Covid 19 avvenuto a Savona pone di nuovo in rilievo la questione del rispetto delle regole ed in particolare il mantenimento del distanziamento fisico in caso di affollamento e l’utilizzo delle mascherine quando necessario – dicono il commissario straordinario di Asl2 Paolo Cavagnaro e il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Luca Corti – In questi mesi i medici e tutto il personale sanitario della nostra provincia ha svolto un lavoro esemplare per rispondere all’emergenza pandemica. I cittadini hanno rispettato in maniera esemplare il lungo periodo di lockdown e molti si sono adeguati correttamente alle regole della fase 2 e 3”.

“Certamente la diffusione della malattia si è nettamente ridotta ma il cluster savonese ci insegna che non si può assolutamente abbassare la guardia e che molte persone sono state contagiate in seguito a comportamenti scorretti, in particolare a causa dei contatto stretto senza utilizzo delle mascherine. E’ indispensabile ancora mantenere il distanziamento fisico e, in caso di affollamento, in particolare al chiuso rispettare l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine. Ricordiamo che anche se tra i giovani spesso l’infezione è asintomatica o provoca una malattia non devastante come negli anziani, i portatori possono introdurre il contagio in famiglia e così trasmettere la malattia a persone fragili per età o per patologie pre-esistenti che rischiano di sviluppare la malattia con sintomi gravi e con progressione rapida fino al decesso”.

Da qui la necessità di rispettare le poche e semplici (e ormai arcinote) regole: evitare assembramenti; indossare la mascherina anche all’aperto quando non si possa mantenere una adeguata distanza da altre persone; indossare sempre la mascherina nei locali chiusi; nei ristoranti si può togliere la mascherina quando si è seduti al tavolo e si sta mangiando; indossare sempre la mascherina sui mezzi pubblici; è necessario ed indispensabile praticare l’igiene accurata delle mani delle mani utilizzando gel disinfettanti o se non disponibile lavandole accuratamente con acqua e sapone.