Coronavirus, online l’avviso pubblico per progetti assistenza sanitaria e socio assistenziale

Liguria. Sul sito internet del Ministero dell’Interno (sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti) è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Lire Unraa per l’anno 2020. I contributi, per un milione e mezzo di euro complessivi, sono destinati a programmi volti a fornire servizi di assistenza sanitaria e socio assistenziale a favore delle persone in stato di bisogno coinvolte dall’epidemia causata dal Covid-19.

I progetti non possono superare l’importo di 130 mila euro. Possono essere presentati da enti pubblici o da organismi privati dotati dei requisiti richiesti dall’avviso, e comunque attivi da almeno 5 anni nell’ambito inerente alla proposta progettuale presentata.

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente on line registrandosi sul portale https://fondounrra.dlci.interno.it muniti di un account di posta elettronica certificata (Pec) e firma digitale rilasciati da soggetti accreditati dall’Agid.

La procedura sarà attiva dalle ore 12 del 14 luglio alle ore 12 del 13 agosto 2020, termine ultimo per presentare le domande.

Tutte le informazioni sulla procedura sono disponibili nell’avviso e nel manuale di registrazione on line, oppure scrivendo entro il 21 luglio all’indirizzo di posta elettronica dedicato: bandounrra@interno.it