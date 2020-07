Cluster Savona, nessun nuovo caso: refertati 150 tamponi tutti negativi

Liguria. Restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: nessun nuovo caso nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 150 nuovi tamponi, tutti risultati negativi. Dei cinque ricoverati: due sono stati dimessi, due restano in ospedale, in buone condizioni, e uno si trova in isolamento nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga. Lo comunica, in una nota, la Regione Liguria.

In totale sono 1.144 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 4 in meno di ieri. Lo rende noto sempre la Regione nel suo bollettino giornaliero sulla diffusione del virus nel nostro territorio.

I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.174 e cioè 24 più di ieri. La Regione comunica che sono stati inseriti 18 tamponi positivi rilevati nel mese di luglio non riferiti ad alcun cluster, evidenziati a seguito di un riallineamento dei database sui 180 mila tamponi presenti.

I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.275, 3 in più rispetto a ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 8.899 e cioè 21 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 182.797 tamponi e cioè 1.967 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 30 e cioè nessuno in più di ieri. Di questi, uno si trova in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 180, cioè 7 in più rispetto a ieri Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.464 e cioè 28 più di ieri. I deceduti sono 1.566, come ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.286.