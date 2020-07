Coronavirus, la Regione stanzia 9 milioni di euro per gli operatori sanitari

Regione. “Il consiglio regionale ha appena approvato il disegno di legge sulle integrazioni economiche agli operatori sanitari per la gestione dell’emergenza Covid. Dopo lo stanziamento di quasi sette milioni di euro da parte del governo e i quasi sei successivi, Regione Liguria ha reso disponibili poco più di nove milioni di euro, portando così il totale a circa ventun milioni”. Ad annunciarlo è il capogruppo di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

“La proposta è stata approvata all’unanimità (dei presenti) non poteva essere altrimenti, tutti i consiglieri hanno ritenuto un atto doveroso questo riconoscimento per l’impegno profuso dalla categoria nella gestione di questa emergenza che ha travolto tutto il mondo. L’impegno assunto durante questi mesi così complicati, è stato rispettato”.

“Siamo orgogliosi di tutto il nostro personale sanitario, era imperativo che alle parole di encomio seguisse un gesto concreto che con questo disegno di legge diventa realtà. Siamo fieri di voi, di tutti voi, di ogni sforzo fatto, di ogni minuto trascorso in corsia, di ogni parola di conforto che avete avuto per i malati e i parenti di chi purtroppo non ce l’ha fatta. A tutti loro, a mamme, genitori, figli, il mio più sincero abbraccio”.