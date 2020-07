Coronavirus: in Liguria ancora nessun decesso e otto nuovi contagi segnalati nelle ultime 24 ore

Genova. Otto nuovi casi di Coronavirus in Liguria rispetto a ieri secondo il bollettino quotidiano di Alisa-Regione per il ministero della Salute. In tutto da inizio emergenza gli infetti sono stati 9.999 e quelli attualmente contagiati sono ancora 1.288. Secondo la protezione civile l’indice di contagiosità in Liguria è R0.78 (R1 è il livello di guardia). Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi.

Genova resta la provincia più colpita con 913 contagiati, seguita da Savona con 105, Imperia con 95 e La Spezia con 25 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati dal sistema sanitario regionale 1.173 tamponi.

Continua a scendere il numero delle persone ricoverate in ospedale, cinque in più di ieri e 46 in tutto di cui 2 in terapia intensiva al San Martino di Genova e una ad Imperia. Cresce di una unità, invece la cifra dei curati a casa: sono 243 in tutta la Liguria.

I guariti definitivamente sono 7.153, sei dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Da inizio epidemia sono 9.999 le persone contagiate dal virus, compresi i guariti e i 1.558 deceduti.

