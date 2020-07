Coronavirus: in Liguria 6 nuovi positivi, 16 guariti in un giorno e nessun decesso

Liguria. Sei nuovi casi di Coronavirus in Liguria e nessun deceduto nemmeno oggi secondo il bollettino quotidiano di Alisa-Regione per il ministero della Salute. In tutto da inizio emergenza gli infetti sono stati 10031 e quelli attualmente contagiati sono ancora 1192.

Genova resta la provincia più colpita con 846 contagiati, seguita da Imperia con 101, Savona con 79 e La Spezia con 26 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati dal sistema sanitario regionale 1527 tamponi.

Stabile rispetto a ieri il numero delle persone ricoverate in ospedale, 26 in tutto (2 nel savonese) di cui nessuna ricoverata in terapia intensiva. Cresce di 11 unità rispetto a ieri invece la cifra dei curati a casa: sono 227 in tutta la Liguria, 82 nel savonese. I guariti definitivamente sono 7280, 16 dei quali registrati nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le comunicazioni arrivate dagli ospedali liguri, nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.