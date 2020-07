Coronavirus, continua il miglioramento della situazione sanitaria: calo di positivi e ospedalizzati

Liguria. Sono 1.221 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 23 meno di ieri, secondo il consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia. Quattro nuovi contagi nelle ultime 24 ore, guariti in aumento e ricoverati in continuo calo.

E da stamani il reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova è Covid free.

I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono 10.010 e cioè 4 più di ieri. I casi positivi totali, individuati da test di screening, sono in tutto 1.158 e cioè 25 più di ieri. I casi positivi in pazienti sintomatici sono in tutto 8.852e cioè 21 meno di ieri.

Dei casi positivi, sono 48 quelli riguardanti cittadini residenti fuori Liguria o all’estero. Altri 93 sono in fase di verifica.

Gli ospedalizzati sono 35 in tutto e cioè due in meno di ieri. Di questi, uno è ricoverato in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 243 e cioè 7 meno di ieri. Il totale dei guariti (con due test negativi consecutivi) sono in tutto 7.231 e cioè 27 più di ieri.

Finora sono stati effettuati in tutto 158.901 tamponi e cioè 1.472 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 430.

I deceduti sono in tutto 1.558, dato invariato rispetto a ieri.

In provincia di Savona i casi positivi sono in tutto 81, vale a dire 11 meno di ieri. I ricoverati sono 3 in tutto, due in meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 76. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali liguri e savonesi.