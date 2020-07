Coronavirus, cinque nuovi casi di positività in Liguria

Liguria. Aumentano di cinque unità i positivi al coronavirus in Liguria: oggi il totale dei casi positivi (esclusi i guariti con due test negativi e i deceduti) ha toccato quota 1.162 unità. A renderlo noto è la Regione nel consueto bollettino giornaliero sulla diffusione dell’epidemia nel nostro territorio.

In totale sono stati effettuati 173.705 tamponi, cioè 1.454 più di ieri. I positivi, compresi i guariti con due test negativi e i deceduti, è di 10.117 e cioè 12 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono 1.265 e cioè uno più di ieri. I casi positivi in pazienti sintomatici sono 8.852 e cioè 11 più di ieri.

Gli ospedalizzati sono 29 in tutto e cioè uno più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.233.

Le persone in isolamento domiciliare sono 161 in tutto e cioè 4 più di ieri. I guariti, che risultano negativi in due test consecutivi, sono 7.390 e cioè 7 più di ieri. I deceduti sono in tutto 1.565, dato invariato rispetto a ieri.

In provincia di Savona i residenti positivi sono 123 in tutto. Gli ospedalizzati sono 7 in tutto e cioè uno più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 831. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi negli ospedali savonesi.