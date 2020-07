Coronavirus, 3 nuovi contagi ma continua calo positivi: 5 i giorni consecutivi senza decessi

Regione. Sono 3 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria nelle ultime 24h, con il totale, da inizio emergenza, che sale a 9.987. Attualmente i positivi nella nostra Regione sono 1.306 (-39 da ieri). Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 43 e cioè una meno di ieri. Di queste, sono 3 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 240 e cioè 3 più di ieri. Il totale dei guariti con due test negativi consecutivi sono 7.123 e cioè 42 più di ieri. I deceduti sono 1.558, dato invariato rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 448.

I test effettuati fino ad oggi sono 151.324 (+1.414).

In provincia di Savona i residenti positivi sono 107 (-21 da ieri). I ricoverati in ospedale sono in tutto 5 (-2 da ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono 79.

Nelle ultime 24 ore, per il quinto giorno consecutivo, non sono stati registrati decessi negli ospedali liguri.