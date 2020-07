Coronavirus, 19 positivi nel savonese. Toti: “Sono 17 quelli legati al cluster di Savona”

Savona. Sono ben 19, come si è evinto anche dal consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus emanato da Alisa e Ministero nei minuti scorsi, i nuovi positivi al Covid-19 nel savonese. Ma a dare la novità che suscita più interesse in questo momento è direttamente il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: “Su 19 positivi, sono 17 quelli legati all’ormai noto cluster del bar sushi di Savona. E sono circa 200 le nuove persone in isolamento preventivo”.

“La task force di Alisa, – ha proseguito Toti, – sta lavorando per tenere sotto controllo il focolaio. Per fortuna, però, non cambia il numero degli ospedalizzati. Come ben sapete, l’unico ospedalizzato legato al cluster in questione è il campione di pallanuoto Matteo Aicardi (leggi qui), le cui condizioni di salute sono buone e al quale facciamo gli auguri di buona guarigione”.

“Tutti gli altri contagiati, invece, o sono poco sintomatici o asintomatici e quindi non hanno bisogno di cure ospedaliere. Avevamo promesso di fare i tamponi e li abbiamo fatti, a centinaia (nella foto di copertina, i tamponi eseguiti in auto ad Albenga) e continueremo a farlo anche nelle prossime ore. Il ristorante di Savona come noto è stato chiuso e sono stati individuati quasi tutti i contatti del focolaio”.

Un’altra buona notizia sempre legato all’ambiente ospedaliero, dopo la notizia, successiva a quella di Aicardi, anche della positività di alcune infermiere savonesi (leggi qui): “Non hanno portato il virus in ospedale: non ci sono casi ospedalieri. Era uno degli aspetti a cui tenevamo maggiormente. Tutti coloro che sono stati anche solo ‘sfiorati’ dal caso, comunque, non si recheranno al lavoro per alcuni giorni in via precauzionale”.

“Il virus c’è e questo lo dimostra così come l’aumento dei casi anche in altre Regioni d’Italia. Ma quanto accaduto dimostra anche che siamo in grado di tenere sotto controllo la situazione e tracciare tutte le persone coinvolte. A Savona è andata così e vi aggiornerò ancora nei prossimi giorni sulla situazione, come di consueto. Sui 19 positivi totali del savonese, i due rimanenti provengono invece da Rsa”, ha concluso Toti.