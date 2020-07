Coppa Italia Club a Mallare, eccellenti risultati per la Scuderia Ponte Romano

Mallare. Fine settimana ricco di soddisfazioni per i giovani atleti della Scuderia Ponte Romano di Rocchetta di Cairo.

Alla scuderia Le Poiane di Mallare si è disputata una tappa della Coppa Italia Club. A confrontarsi con i valbormidesi, erano presenti anche le ragazze del centro ippico Equitation, del Rapallo Horse Club e del Centro Ippico Genovese.

I ragazzi della Scuderia Ponte Romano hanno ottenuto, sotto la supervisione dell’istruttore di terzo livello Sara Bormioli e dell’istruttore di base e TAL Luana Cosentino, ottimi piazzamenti in tutte le categorie, insieme ai loro affiatati compagni di avventura Aster da Pianborga, Black Jack, Bonji, Clotilde, Hybiscus, Pepe de Kilt, Ufris, Varune d’Uranie.

Tra i vari risultati conseguiti, spiccano l’oro nel carosello a coppie e nella Gymkana cross per Angela e Maddalena Vignolo; l’oro nella Gymkana 2 e nella Gymkana jump 40 per Elena Rabellino e Lisa Vallerga; l’argento nel dressage per Giovanni Ferraro; l’argento nel dressage per Angela Vignolo; il bronzo nel dressage per Francesco Ferraro; il bronzo nella Gymkana cross per Elena Rabellino e Lisa Vallerga.

Inoltre, da quest’anno, la scuderia rocchettese può contare su una squadra di giovanissimi composta da Francesco e Giovanni Ferraro e, al suo esordio nei concorsi, anche da Hearu Marchiori che si è fatta notare per un quarto posto nel dressage.