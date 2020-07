Coop Liguria sostiene la rassegna “Cinema in Fortezza” al Priamar di Savona

Savona. È stato firmato questa mattina dal presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis e dal sindaco Ilaria Caprioglio l’accordo di sponsorizzazione con cui Coop Liguria ha scelto di sostenere con 20mila € la rassegna savonese “Cinema in Fortezza”, curata da NuovoFilmStudio e che dal 20 luglio al 3 settembre ospiterà al Priamar 24 proiezioni dei film più interessanti di questa stagione.

“Un impegno pienamente coerente con la nostra missione sociale, che ci impegna da sempre a promuovere la cultura e a sostenere le attività dei Comuni, per contribuire al benessere delle persone”, commenta il presidente Roberto Pittalis, riconfermato di recente alla guida della cooperativa.

“Un legame che coltiviamo su tutti i territori ma che mi fa particolare piacere rinnovare a Savona, la città che ha visto nascere il primissimo nucleo della nostra cooperativa e ancora ospita la nostra sede legale – prosegue – Fulcro di questo legame è l’Ipercoop Il Gabbiano, su cui stiamo investendo molto per renderlo ancora più in linea con le aspettative e i bisogni dei nostri soci e consumatori”.

“Rivedere le persone al cinema, anche se all’aperto, è un importante segnale di ripartenza per il nostro territorio, che speriamo sia di buon auspicio per quel ritorno alla normalità che ci auguriamo tutti – conclude Pittalis – Nel sindaco Caprioglio abbiamo trovato disponibilità a una collaborazione costruttiva tra pubblico e privato che, ne sono certo, porterà senz’altro a realizzare progetti comuni anche in futuro”.