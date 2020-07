Continuano i soccorsi dell’Enpa, recuperato un piccolo assiolo bisognoso di cure a Cairo Montenotte

Cairo Montenotte. Trovato a terra dalla protezione animali savonese e bisognoso di essere alimentato, se non accudito fino a diventare autosufficiente e essere liberato, un piccolissimo assiolo a Cairo Montenotte.

“La stagione estiva è particolarmente critica per la fauna selvatica – fanno sapere dall’Enpa di Savona – e a farne le spese sono anche i volontari della nostra protezione animali, continuamente chiamati a soccorrere soggetti feriti, malati o caduti dal nido”.

“Le strutture di ricovero, il cibo, i veterinari e le varie cure costano ai volontari tempo e soldi che, per l’incremento dell’attività di soccorso, hanno ridotto al lumicino le risorse dell’associazione” continuano dall’Enpa, affermando di ricevere dalla Regione Liguria “un contributo che copre ormai soltanto il 30% delle spese e che sperano sia al più presto rivisto e aumentato”.

Ogni giorno infatti vengono soccorsi, in tutta la provincia, dai 15 ai 25 animali, come un altro assiolo ad Albenga, un passero a Zinola e, per citarne alcuni, gabbiani reali, tortore, rondoni, merli, ricci.