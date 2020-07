Confartigianato, Franco Felline è il nuovo presidente della sezione di Andora

Andora. Il 22 luglio si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Confartigianato – sezione di Andora, Stellanello e Testico, alla presenza del presidente regionale Giancarlo Grasso, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo di sezione.

Come nuovo presidente è stato eletto Franco Felline mentre i consiglieri sono Alessandro Parisi, Luca Grande e Lorenzo Ciliberto.

Il neoeletto Consiglio Direttivo, ringraziando l’Assemblea per la fiducia accordata, ha espresso la volontà di “rilanciare l’associazione sul territorio perché essa diventi un punto di riferimento per tutti gli imprenditori del settore e un valido supporto per la loro crescita professionale”.

La sezione di Andora, inoltre, lavorerà in un’ottica di “collaborazione con tutte le istituzioni presenti sul territorio”.