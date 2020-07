Concerti dal balcone, letture all’alba, mercatini e spettacoli per bambini: tanti gli eventi nell’agosto di Loano

Loano. Sarà un mese di agosto “diverso” ma non per questo meno ricco di manifestazioni e occasioni di divertimento quello che sta per iniziare a Loano. Nonostante le difficoltà del periodo, infatti, come ogni anno l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca ha elaborato un importante calendario di eventi in grado di accontentare i gusti di un’ampia varietà di pubblico.

“L’emergenza sanitaria ci ha costretto a rivedere gran parte del calendario di eventi estivi a cui i nostri uffici (insieme alle associazioni del territorio) stavano lavorando – spiega il sindaco Luigi Pignocca – Tuttavia, nonostante queste difficoltà siamo riusciti ugualmente ad elaborare un programma di manifestazioni molto interessanti che sapranno regalare ai nostri concittadini ed ospiti tanti momenti di divertimento e relax. Loano non si ferma mai”.

“La necessità di rispettare le prescrizioni antiCovid-19 ha causato inevitabilmente l’annullamento o il rinvio di molte manifestazioni che, da sempre caratterizzano l’estate loanese – aggiunge l’assessore a Turismo e Cultura Remo Zaccaria – Proprio la necessità di variare la normale programmazione, tuttavia, ha fornito lo spunto per elaborare nuove idee e nuovi progetti. Pensiamo ai ‘Concerti dal balcone’ o alle ‘Letture all’alba al molo’ che quest’anno faranno il loro esordio ma che, siamo certi, entreranno a far parte del nostro calendario di eventi in pianta stabile”.

Si comincia domenica 2 agosto con l’RDS Play On Tour Summer 2020, il nuovo ed innovativo format con cui la storica emittente radiofonica ha scelto di essere presente e incontrare gli ascoltatori (nonostante il 2020 sia iniziato con una situazione di emergenza che ha costretto gli italiani a rimanere lontano dai propri affetti e a fare delle rinunce necessarie per il bene comune) portando il divertimento e la forza della musica in tutta la penisola. Un tour itinerante che unirà l’Italia in un abbraccio virtuale.

RDS 100% Grandi Successi supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese come “Regioniamoci su” e “Diario di viaggio” ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.

Il nuovo format itinerante abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi. Una carovana di auto targate RDS toccherà, infatti, moltissime località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle vie delle nostre città, grazie al supporto e alle molteplici attività degli sponsor Menarini Sustenium, Rigoni di Asiago, Università eCampus, Martino Cous Cous, Acqua oligominerale Rocchetta e Locauto (Partner Automotive), IltuoScudo.it (Technical sponsor) e Decathlon (Technical sponsor).

Ad agosto doppio appuntamento “estivo” con “LOA Legge in Ogni Angolo”, manifestazione interamente dedicata alla lettura organizzata dal Comune di Loano con la collaborazione del Mondadori Bookstore, dell’oratorio di Nostra Signora del Rosario, dell’associazione #cosavuoichetilegga, della Gazzetta di Loano e con il coordinamento artistico di Monica Maggi di “ATuttoTondo”.

Domenica 16 agosto alle 6 sul molo Kursaal andranno in scena le “Letture all’alba al molo”. I lettori dell’Aps #cosavuoichetilegga si esibiranno in letture ad alta voce di brani letterari con l’accompagnamento musicale dal vivo in acustica di Elena Bacchiarello (clarinetto), Davide Nari (saxofono contralto), Massimo De Paolo (saxofono contralto), Giovanni Amelotti (saxofono tenore), Marco Roascio (saxofono baritono). Le “Letture all’alba al molo” torneranno domenica 23 agosto sempre alle 6 del mattino, questa volta con un accompagnamento musicale (sempre dal vivo e in acustica) a sorpresa.

Sempre in ambito musicale, novità di quest’anno sono i “Concerti dal balcone” promossi in collaborazione con l’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata diretta dal maestro Davide Nari. Ogni venerdì sul balcone di Palazzo Doria si esibirà un ensemble, che regalerà al pubblico di piazza Italia un momento di affascinante intrattenimento musicale in una cornice suggestiva e inedita.

Primo appuntamento sabato 1 agosto alle 21.15 con il concerto dell’Armoniensemble Guitar Trio composto da Palma Di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto) e Vincenzo Zecca (chitarra). Venerdì 7 agosto toccherà al trio composto da Elena Bacchiarello, Davide Nari e Nadio Marenco, che saranno protagonisti di un concerto per clarinetto, saxofono e fisarmonica.

Venerdì 14 agosto il balcone ospiterà il concerto per chitarre del Duosfera formato da Giulio Tampalini e Daniele Fabio. L’ultimo appuntamento, venerdì 21 agosto, sarà dedicato alla “Liguria, terra di cantautori” e vedrà esibirsi Elena Buttiero (pianoforte), Marta Delfino (voce) e Ferdinando Molteni (voce e chitarra). La sera dell’esibizione il municipio di Palazzo Doria resterà chiuso. Il pubblico potrà seguire il concerto unicamente da piazza Italia: pertanto si invitano le persone a mettere in atto le necessarie misure anti- Covid. In caso di maltempo i concerti si terranno ugualmente: saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata.

Dal 4 al 6 agosto nel cortile dei padri Cappuccini in via dei Gazzi si svolgerà la 41^ edizione della Sagra della Trenetta. La manifestazione, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Immacolata, offrirà una nuova occasione per gustare piatti tipici liguri. Gli stand saranno aperti dalle 18.30 alle 23. I piatti potranno essere consumati solo in modalità da asporto ma sono disponibili anche alcuni posti al coperto. Le serate del 5 e 6 agosto saranno accompagnate da musica dal vivo (dalle 21). Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di generi alimentari da destinare ai bisognosi (ogni anno la parrocchia dona circa 5.600 pacchi alimentari) e per coprire i costi dei lavori alla parrocchia e delle utenze.

Giovedì 20 e venerdì 21 agosto si svolgerà 69^ edizione della Sagra gastronomica della parrocchia di San Pio X. Vista le prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria, i piatti potranno essere consumati solo in modalità da asporto. Le cucine saranno aperte dalle 19 alle 22 di ogni sera.

Tutti venerdì d’estate, dalle 17 alle 24, in piazza Massena si terrà “Mestieri in piazza”, il mercatino dell’artigianato organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

Come ogni seconda domenica del mese, domenica 9 agosto e domenica 13 settembre tornerà il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. La manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 9 e proseguirà fino alle 19 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”. Come ogni seconda domenica del mese, oltre 40 espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Ogni settimana il Parco Don Leone Grossi ospiterà numerosi spettacoli di intrattenimento per bambini: gli show sono in programma venerdì 7 e sabato 8 agosto, martedì 11 e mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16 agosto, lunedì 24 e martedì 25 agosto, venerdì 28 e sabato 29 agosto, sabato 5 e domenica 6 settembre e mercoledì 9 e giovedì 10 settembre. Le serate inizieranno sempre alle 21 spettacolo con ingresso a pagamento. Infine tutte le sere d’estate dalle 20 alle 24 sarà aperto il Luna Park di via Alba.