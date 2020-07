Con pitbull al seguito rapina i passeggeri del treno: arrestato dai carabinieri

Andora. “Accompagnato” da un pitbull, ha seminato il panico tra i passeggeri, dai quali si faceva consegnare denaro contante. Il suo comportamento, però, ha messo in allarme il capotreno, che subito chiesto l’intervento dei carabinieri. Deve rispondere dell’accusa di rapina aggravata il 38enne torinese arrestato ieri pomeriggio dai militari delle stazioni di Andora, Cisano sul Neva e Laigueglia.

I militari (insieme ai loro colleghi delle altre stazioni dipendenti dalla compagnia di Alassio) erano impegnati in attività di controllo del territorio, quando hanno ricevuto una richiesta di intervento. Il capotreno di un convoglio in viaggio sulla Ventimiglia-Savona, infatti, ha segnalato alla centrale del 112 la presenza, a bordo, di un giovane con al seguito un pitbull: secondo quanto riferito, questi terrorizzava i passeggeri, facendosi consegnare denaro.

I carabinieri si sono subito recati alla stazione di Andora, dove il treno avrebbe presto fatto scalo, per intercettare il giovane. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il ragazzo ha continuato a mantenere un comportamento spavaldo. Ad immobilizzarlo ci ha pensato un carabiniere di Cisano Sul Neva esperto di arti marziali, che ha neutralizzato ogni sua reazione permettendo ai colleghi (con le dovute cautele) di prendere in consegna il cane.

Dopo aver raccolto le prime informazioni e sentito i colleghi di Diano Marina (città nella quale il treno aveva appena sostato e dove si era consumata la rapina) che hanno collaborato attivamente in tutte le fasi operative, i militari hanno tratto in arresto il 38enne con l’accusa di rapina aggravata. Ora si trova in carcere ad Imperia. Il suo cane, invece, dopo essere stato rifocillato e curato dai carabinieri, è stato affidato ad una apposita struttura.

Senza sosta continua il presidio del territorio da parte di tutte le stazioni dipendenti della compagnia di Alassio, molto impegnate nel periodo estivo in relazione al notevole flusso turistico.