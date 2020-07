Comune di Savona, tre avvisi di mobilità per personale amministrativo

Savona. Sono stati pubblicati in data odierna sul sito del Comune di Savona i seguenti avvisi di mobilità: specialista in attività amministrative e contabili presso il Settore Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Tributi (categoria giuridica D); istruttore Amministrativo/Contabile presso il Settore Risorse Finanziarie/Economato (categoria C); istruttore Amministrativo (categoria C).

A renderlo noto è l’assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive con delega al Personale Maria Zunato

L’assessore rimnda ai singoli avvisi pubblicati sul sito del Comune, ricordando che le domande dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre il prossimo 10 agosto.