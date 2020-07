Cluster Covid, nessun ristorante chiuso ad Albenga. Il sindaco: “Un fraintendimento”

Albenga. “Nessun ristorante Sushi o altra attività commerciale è stata chiusa ad Albenga per cause legate a possibili situazioni di contagio da Coronavirus”. Con queste parole il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis smentisce alcune notizie che stanno circolando sul web in queste ore sulla presunta chiusura di un ristorante nella città ingauna legata al cluster di Covid-19 di Savona.

Spiega ancora il primo cittadino: “La notizia che ha iniziato a circolare è stata probabilmente frutto di un qualche fraintendimento, ma non è reale. Naturalmente colgo l’occasione per ricordare, ancora una volta, l’importanza di adottare tutte le precauzioni atte ad evitare possibili situazioni di contagio. Il caso di Savona ci deve far riflettere molto, dobbiamo tenere alta l’attenzione su questo tema. Il Coronavirus, purtroppo, non è sconfitto”.

“Invito tutti coloro che hanno avuto contatti con persone poi risultate positive al tampone a contattare prontamente l’ASL e il numero unico di emergenza. In questo momento è fondamentale cercare di contenere i contagi ed isolare i cluster al fine di evitare una possibile ripartenza massiva dell’infezione” conclude.