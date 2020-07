Climber precipita da una parete: soccorso con l’elicottero

Finale Ligure. E’ in azione l’elicottero dei vigili del fuoco per il soccorso e il trasporto in ospedale di un climber rimasto ferito oggi pomeriggio dopo una caduta su una parete del finalese.

L’incidente è avvenuto nella nota Ferrata degli Artisti, una delle mete preferite per gli arrampicatori, intorno alle 17.30.

Immediati sono scattati i soccorsi, con la mobilitazione di personale sanitario e 118, ma, considerata la zona impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto appreso, le condizioni del climber non sono giudicate gravi: fortunatamente non ha riportato traumi o ferite significative e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.