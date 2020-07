Claudio Cavallo nominato coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

Provincia. Claudio Cavallo è stato nominato coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Savona.

“Con la candidatura alle regionali di Massimiliano Iacobucci, portavoce regionale e commissario per la provincia di Savona di FdI, si è reso necessario nominare un nuovo coordinatore provinciale per Savona – spiegano da Fratelli d’Italia Savona – La scelta della dirigenza del partito è ricaduta su Claudio Cavallo, già vice commissario nell’ultimo anno”.

E Cavallo aggiunge: “Fratelli d’Italia è in forte crescita, merito principalmente di Giorgia Meloni, vera leader non solo nel partito ma dell’intero panorama politico italiano. La sua grande capacità di attrazione sta portando tanti italiani a riconoscersi nelle nostre idee e programmi, rassicurati dalla ferrea coerenza nell’azione. Il difficile compito dei dirigenti del partito è quello di ampliare anche localmente i consensi attraverso una costante opera di presenza sul territorio, di ascolto delle esigenze della gente e di inclusione di coloro che condividono idee, programmi, azioni”.

“Occorre nel contempo vigilare per arginare gli inevitabili tentativi di disturbo di chi non ci vuole bene. Cercherò di essere all’altezza del ruolo assegnatomi, con la passione del cuore e la razionalità dell’esperienza accumulata in tanti anni di impegno politico”.