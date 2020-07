Claudio Cattaneo sbarca dalla Tipiesse Cisano Bergamasco al Pineto

Pietra Ligure. Claudio Cattaneo, pietrese classe 1997, alto 192 cm, dalla Liguria in Abruzzo dopo il bellissimo campionato disputato in serie A3 con la maglia della Tipiesse Cisano Bergamasco. Giocherà, infatti, nella stessa categoria per il Pineto.

Un’ottima stagione, conclusa al secondo posto in classifica, con importanti numeri all’attivo:

– 234 punti fatti ed una media di 13 punti a partita, il 38,8 % di perfezione in attacco e 0,31 di efficienza,

– 31,7 % di perfezione in ricezione e 0,24 di efficienza.

Un grande acquisto per la società del presidente Abbondanza, che si assicura uno dei migliori giovani schiacciatori della scorsa stagione di serie A3. Nel suo palmares, infatti, Claudio vanta anche una serie B vinta con il Parella Torino e due campionati di serie A2 con Mondovì.

Le sue prime parole: “Appena ho ricevuto la telefonata da parte del direttore sportivo Forese, ne sono rimasto subito entusiasta! Ringrazio in primis la società che ha dimostrato fin da subito di puntare su di me, per questo sono bastati pochissimi giorni per firmare. Pineto ha disputato per anni la pallavolo di alto livello e quest’anno tornerà in un campionato di serie A allestendo una squadra giovane ma molto competitiva! Sono contento di potermi allenare con coach Rosichini, che ho avuto modo di conoscere quando ero nelle giovanili di Finale Ligure, da cui potrò imparare ancora molto e continuare a crescere pallavolisticamente. Sono sicuro di trovare un palazzetto molto caldo e pieno di tifosi!.