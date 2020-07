Andora. Nel fine settimana appena trascorso, sabato 11 e domenica 12 luglio, si sono svolte, nelle acque del golfo di Andora, le regate della classe Laser, valide per la qualificazione al campionato italiano giovanile di classe, che si terrà in settembre.

L’evento ha di fatto segnato la ripresa ufficiale delle competizioni veliche della classe Laser dopo lo stop causato dal Covid-19. Le misure di sicurezza sono state rigorosamente rispettate, tra disinfettanti, misurazione delle temperature e distanziamento.

Il parco barche degli oltre cinquanta partecipanti è stato suddiviso in settori, uno per ogni circolo velico presente, moderando l’interazione tra i presenti.

In entrambe le giornate sono state portate a termine tutte e tre le prove previste con grande soddisfazione del Circolo Nautico Andora che, ancora una volta, ha raccolto la sfida, in questo momento storico di grande incertezza.

Sabato erano in gara 21 4.7, 24 Radial, 6 Standard; domenica 22 4.7, 22 Radial, 6 Standard

Sabato, tra i Laser 4.7 ha primeggiato Luca Alessandro Riccobene Sforza (Varazze Club Nautico) con 7, secondo Bodhi Van Der Linden (YC Monaco) con 7, terzo Matteo Mulone (CN Ilva) con 8.

Tra i Laser Radial netto successo di Paloma Schmidt con 3, secondo Lorenzo Donati (YC Italiano) con 8, terzo Nicolò Elena (YC Italiano) con 13.

Tra i Laser Standard primo Giovanni Gallego (Circolo Nautico Andora) con 4, secondo Jérémy Moutout (YC Monaco) con 7, terzo Sandro Paglialunga (CN Loano) con 9.

Domenica, tra i Laser 4.7 primo posto di Matteo Mulone (Circolo Nautico Ilva) con 4, secondo Luca Alessandro Riccobene Sforza (Varazze CN) con 5, terzo Bodhi Van Der Linden (YC Monaco) con 10.

Tra i Laser Radial vittoria di Nicolò Elena dello Yacht Club Italiano con 7, seconda Paloma Schmidt con 8, terzo Lorenzo Meloni (YC Italiano) con 10.

Tra i Laser Standard primo Jérémy Moutout dello Yacht Club Monaco con 3, secondo Andrea Chiappe (YC Italiano) con 6, terzo Giovanni Gallego (CN Andora) con 9

“Si ringraziano per la fattiva collaborazione a terra e in mare. Un particolare ringraziamento a tutti gli allenatori, ai giudici federali, al Comune di Andora, all’AMA e alla Guardia Costiera per la fattiva collaborazione a terra e in mare” dicono i portavoce del Circolo Nautico Andora.

Il prossimo appuntamento con la classe Laser ad Andora è con l’Italia Cup, che si terrà da venerdì 27 a domenica 29 novembre.

Le classifiche del weekend:

