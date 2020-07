“Ciao Ruggero”, il ricordo della Pallacanestro Vado

Vado Ligure. Il bambino di 11 anni morto a seguito dell’incidente stradale avvenuto sabato scorso in Trentino, Ruggero Durante, giocava nella Pallacanestro Vado.

La società di basket ha voluto ricordarlo con un messaggio.

“Ciao Ruggero,

Abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e di passare con te un sacco di tempo insieme, giocando a pallacanestro, lo sport di cui ti eri appassionato. Sei sempre stato un bambino splendido, educato e molto generoso. Sempre pronto ad aiutare i tuoi compagni.

Entravi in palestra sempre con il sorriso. Però stavolta la vita non ti ha sorriso. Tutta la pallacanestro Vado ti porterà per sempre nei nostri cuori.

I tuoi istruttori e tutta la Pallacanestro Vado”.