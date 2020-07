Christian Bonifacino, il cordoglio dell’Asd Pallare 67 e del Palapallare

Pallare. Il lutto per la morte di Christian Bonifacino ha colpito tutta Pallare, in particolare le società sportive, visto l’impegno del ragazzo in varie discipline.

A tal proposito, la società A.S.D. Pallare 67 con tutto lo staff del Palapallare porge le più sentite condoglianze a Flavio, Sara e Nicholas. “Ciao Christian e grazie per aver condiviso con noi momenti di gioia… ti ricorderemo sempre così” scrive l’associazione sportiva, mostrando una foto del giovane durante una premiazione.