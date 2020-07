Chiusure a raffica fino a martedì e rischio paralisi: sarà “weekend nero” sulla autostrade liguri

Liguria. Il governatore ligure Giovanni Toti, pochi giorni fa, aveva parlato di una potenziale “paralisi totale delle autostrade liguri” in vista del weekend. E i timori rischiano di trasformarsi in tragica profezia.

Tra chi viene in Liguria e chi va, si prospetta infatti un fine settimana da bollino nero, condito, oltre che dai consueti cantieri, anche da ulteriori chiusure a raffica, alcune delle quali perdureranno anche sino a martedì.

Previste, a partire da stasera, chiusure notturne di ampli tratti su A10, in entrambe le direzioni, cosa che potrebbe obbligare decine di migliaia di mezzi a viaggiare di giorno, concentrando il traffico nelle ore diurne, con il conseguente possibile collasso del sistema viario.

Da questa sera, infatti, il tratto compreso tra Arenzano e Voltri, direzione Genova, sarà chiuso per cinque notti consecutive, dalle 21 alle 7 (con possibili ritardi in riapertura), mentre, sempre stanotte e domani, con i medesimo orari, sarà chiuso tra Voltri e Varazze, direzione Ventimiglia. Quest’ultimo provvedimento metterà in difficoltà l’arrivo dei turisti sulle nostre riviere, obbligandolo a viaggi diurni, mentre la chiusura in direzione Genova renderà la vita complicatissima per il rientro.

Su tutto ciò incombe l’incognita A26, che domenica sarà sicuramente chiusa al traffico dalla mattina fino a orario da definire tra Masone e Voltri in entrambe le direzioni per la rimozione dell’ordigno bellico trovato a Campo Ligure: le operazioni imporranno anche la chiusura della viabilità ordinaria, rendendo di fatto “inagibile” la provinciale del Turchino.

L’unica via alternativa per la riviera di ponente potrebbe essere quindi la A6, che sicuramente sarà presa d’assalto, mentre per il levante ligure meglio la A7, nonostante la presenza di cantieri sia su quella tratta che sulla A12. Insomma, quello che sta per iniziare potrebbe essere un fine settimana “indimenticabile” (ma non certo in positivo).