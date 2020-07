Ceriale, Vincenzo Moreno siederà ancora sulla panchina della leva 2011

Ceriale. Approdato nella famiglia Ceriale lo scorso anno, mister Vincenzo Moreno non ha potuto terminare nel migliore dei modi la sua avventura con i Pulcini 2011. Per questo motivo non poteva non avere una seconda opportunità con questo gruppo ed affrontare una nuova avventura insieme.

“Sono molto contento di essere arrivato a Ceriale – afferma -, è una società dove si sta bene e lavorare con i bambini è bello e divertente: non è scontato trovare una società che la pensa come me, divertirsi con i più piccini in maniera seria e questo il Ceriale lo fa. Il settore giovanile è molto curato, i ragazzi vengono cresciuti in maniera oculata“.

“Non posso che essere entusiasta di questa riconferma – prosegue -, i 2011 sono un gruppo coeso, composto soprattutto da amici ed è un aspetto da non sottovalutare. I miei ragazzi hanno mantenuto saldi i rapporti anche nel periodo di lockdown e si sono poi ricongiunti per giocare insieme quando è stato possibile”.

“Durante il periodo di chiusura ho cercato nel mio piccolo di tenerli occupati con esercitazioni di tecnica individuale, mostrando loro dei video e loro hanno accettato la ‘sfida’ allenandosi. È stato stimolante interagire con loro in un modo differente e non sul campo. Ora però non vedo l’ora di ricominciare e di farlo sul rettangolo verde” conclude Vincenzo Moreno.

Mister Moreno sarà presente insieme a mister Genduso nel pomeriggio odierno, mercoledì 22 luglio, all’open day dedicato ai 2011 e 2012.