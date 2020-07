Ceriale: scontro auto-moto sull’Aurelia, ferito giovane centauro

Ceriale. Incidente stradale a metà pomeriggio di oggi, dopo le ore 17: un’automobile e un motociclo si sono scontrati lungo la via Aurelia.

Il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di giovane età, è rimasto incastrato sotto la macchina e si è ferito ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorsi sanitari della locale Croce Rossa e l’automedica del 118, oltreché i Vigili del Fuoco di Finale Ligure, che hanno provveduto a liberare il ragazzo, poi trasportato all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sempre in codice rosso ma in condizioni apparentemente non gravi.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al sinistro sulla strada statale 1.