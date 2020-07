Ceriale: mister Genduso saluta i suoi 2008 e approda sulla panchina dei 2012

Ceriale. Si conclude un ciclo per un altro degli allenatori del settore giovanile del Ceriale. Il tecnico Franco Genduso sarà il nuovo mister dei Pulcini 2012, terminando così l’esperienza con la leva 2008.

“Innanzitutto – afferma Genduso – voglio ringraziare la società Ceriale per avermi permesso di intraprendere questa avventura con la leva 2008. Due anni vissuti in maniera positiva e costruttiva per i ragazzi. Ho avuto modo di allenare un gruppo numeroso, che si è andato a formare nel tempo anche con l’innesto di alcuni elementi provenienti dalla San Filippo Neri”.

“Le due realtà – prosegue -, sebbene provenienti da due contesti differenti, sono riuscite ad amalgamarsi bene e a darci la possibilità di partecipare sempre agli appuntamenti con due squadre avendo a disposizione ben venticinque ragazzi. Devo anche ringraziare Andrea Mantero che mi ha accompagnato in questo progetto non potendo fisicamente seguire le due formazioni impegnate contemporaneamente su due campi diversi”.

“La maggior parte degli obiettivi che ci siamo prefissati sono stati raggiunti, quelli rimasti in sospeso anche per via del Covid saranno sicuramente portati avanti dal nuovo mister Luca Sansone. Auguro un in bocca al lupo al nuovo mister e a tutti i ragazzi e ringrazio nuovamente la società per avermi affidato la leva 2012 dandomi la possibilità di continuare ad insegnare in questa interessante realtà” conclude Genduso.