Ceriale, la minoranza critica isola ecologica e parcheggio del cimitero: “Situazioni di degrado non tollerabili”

Ceriale. La minoranza di Ceriale, rappresentata dai consiglieri del gruppo “Uniti per Ceriale” Antonello Mazzone, Valeria Cammarata e Fabrizio Dani, interviene in maniera critica sullo stato di alcuni lavori.

“Facendo una semplice passeggiata per Ceriale – dichiarano i consiglieri di minoranza – è facile rendersi conto di alcune situazioni di degrado che non sono tollerabili in un paese come il nostro, tanto più nel periodo estivo che deve accogliere turisti e villeggianti. In particolare si rileva come ad esempio i cestini dei rifiuti strabocchino, in particolare nei weekend, evidenziando l’insufficienza del servizio prestato dalla nuova società appaltatrice del servizio rifiuti”.

“In Via Magnone – sottolineano – troviamo una isola ecologica completamente all’aperto, priva di alcuna protezione, in difformità a quanto previsto nelle disposizioni comunali vigenti in materia”.

“Anche per quanto riguarda gli sfalci dell’erba – aggiungono -, questi sono stati eseguiti a macchia di leopardo e con forte ritardo rispetto allo sviluppo della vegetazione”.

“In Via Cadanzo – prosegue la minoranza – vediamo che nel contesto di una intervento pubblico appena realizzato, un parcheggio presso l’area del cimitero, si può vedere lo stato di degrado della zona circostante e mancanza di sistemazioni di opere a sostegno della scarpata per il contenimento di piccoli smottamenti sul percorso pedonale che dalla stessa via Cadanzo porta alla Via del Borgo dove è possibile rilevare anche il dissesto di muretti a secco esistenti e ammalorati dal tempo”.

“Inoltre – precisano – i lavori sono stati rifiniti in modo parziale ed approssimativo: in alcuni tratti con pietre a vista e in altre solo con cemento”.

“Visto l’ingente investimento effettuato ci si aspettava una diversa qualità e più cura nelle rifiniture e di una riqualificazione che comprendesse anche le aree circostanti e la viabilità pedonale limitrofa e connessa” affermano i consiglieri di minoranza.

“Infine per fornire il giusto benvenuto ai turisti ed un ricordo indelebile della loro presenza a Ceriale, questa amministrazione comunale ha avviato le riprese video dei mezzi che transitano sul lungomare Diaz in determinate fasce orarie senza fornire una adeguata informativa ed una idonea cartellonistica visibile, comminando ai malcapitati, salate sanzioni in ricordo del loro passaggio nel paese” concludono gli esponenti di “Uniti per Ceriale”.