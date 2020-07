Ceriale, il vice sindaco alla minoranza: “Non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo rimediando a lustri di inattività”

Ceriale. Continua il botta e risposta tra il vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano e il gruppo di minoranza “Uniti per Ceriale” scaturito dal “caso” dell’Area T1.

Dopo il “post della discordia” di Giordano e la replica dei consiglieri di opposizione, ecco la contro-replica del numero due del municipio cerialese: “E’ incredibile. Evidentemente alla minoranza piaceva più l’erba alta due metri e la discarica abusiva piuttosto che l’attuale parcheggio illuminato, asfaltato. E vedo anche che dispiace che stiamo portando a termine la bonifica della T1”.

“E’ incredibile – ribadisce – Per anni il parcheggio è stato un deposito e adesso che è diventato uno dei parcheggi più belli di Ceriale si lamentano. Spero che i cittadini sapranno valutare, anzi, ne sono sicuro. Parlano di palazzo Pesce, delle ex scuole di via Roma, parlano parlano, come se noi avessimo la bacchetta magica per porre rimedio a lustri dove si era fatto zero o poco più”.

“In due anni abbiamo fatto opere pubbliche interamente nostre: vedi il parcheggio, il marciapiede di via Romana, le illuminazioni varie e siamo già con progetti esecutivi e gare; abbiamo iniziato il completamento del campo sportivo e del tennis, la passeggiata, il completamento dell’area del cantiere navale, la riqualificazione dell’archivio comunale, gli interventi straordinari al pontile, la riqualificazione del parco Sasso, il rifacimento dei serramenti delle scuole, l’abbattimento delle barriere architettoniche del cimitero, il rifacimento della scogliera del Torelli. Questo solo per citarne una parte. Per il resto, lascio giudicare i cittadini”.