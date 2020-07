Ceriale, il nuovo allenatore della leva 2008 sarà Luca Sansone

Ceriale. Cambio sulla panchina degli Esordienti 2008 del Ceriale che, dopo un percorso inteso sotto la guida di Franco Genduso, si apprestano ad iniziare una nuova avventura insieme a Luca Sansone.

Luca è un allenatore giovane, ma che ha già tantissima esperienza in questo campo soprattutto con il settore giovanile. Ha iniziato la sua carriera a 20 anni nel Borghetto, ha potuto maturare in questa realtà sedendosi sulla panchina di tutte le leve fino ad approdare in prima squadra.

Successivamente ha guidato i Giovanissimi della Loanesi e quelli del Ceriale Borghetto negli anni in cui si era instaurata una collaborazione (leve dal 1994 al 1998). Prima di tornare a Ceriale è stato per due anni il responsabile tecnico del settore giovanile della Loanesi San Francesco.

Un curriculum sicuramente interessante che si combina ad un carattere e ad una verve adatta a ragazzini che si apprestano ad entrare nel mondo degli adulti. La leva 2008 quest’anno si dovrà preparare a fare il grande salto e ad approcciarsi con il campo ad undici cambiando il modo di giocare, la percezione dello spazio e vivendo in prima persona i cambiamenti fisici di chi sta entrando nella cruciale fase dell’adolescenza.

Nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio, Luca si presenterà ai ragazzi nell’open day organizzato al Merlo dalle ore 18,30 alle 19,30 e sarà un modo per i tesserati biancoblù e per tutti gli interessati di conoscere il nuovo mister e ricominciare a tirare calci al pallone.