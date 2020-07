Ceriale, altre due conferme: Antonelli e Cutuli

Ceriale. Atri due giocatori del Ceriale sono stati confermati, in vista del prossimo campionato di Promozione.

Per il centrocampo i biancoblù potranno fare affidamento sul piede fatato e sulla grande esperienza di Mirko Antonelli, classe 1985. “Confidiamo in qualche innesto interessante visto che c’è stato un po’ di movimento nella rosa e spero che potremo disputare un campionato all’altezza delle aspettative societarie – dichiara Antonelli -. C’è la voglia di ricominciare e tornare presto in campo”.

Ha conquistato pubblico e compagni, giocatore di cuore e attaccante che non molla mai. La scorsa stagione non ha potuto esprimersi a meglio a causa di un brutto infortunio, ma è di nuovo pronto a scendere sul rettangolo verde. Alla corte di mister Biolzi ci sarà ancora la parlantina e la grinta di Claudio Cutuli, classe 1987.

“Tantissima voglia di ripartire visto che l’anno scorso praticamente non sono mai stato disponibile per problemi fisici: ho fatto più presenze sul lettino del fisioterapista che in campo – dice Cutuli -. Sono molto curioso di vedere cosa possiamo fare in questa futura annata con una rosa che sarà un vero mix di vecchiettini e giovani del nostro vivaio con tanto potenziale davanti”