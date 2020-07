Provincia. L’edizione finora più complicata si è rivelata quella di maggiore successo: oltre 3.250 euro sono stati raccolti nel corso della tradizionale festa di metà luglio, organizzata dai Lions Club Albenga Host, Alassio Baia del Sole, Albenga-Valle del Lerrone-Garlenda, Loano Doria, Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host e dai rispettivi Leo Club e che, in virtù del rispetto delle normative anti covid, è stata trasformata in una cena placée.

“Una volta appreso della possibilità di organizzare la serata, – ha dichiarato il presidente del Lions Club Albenga Host, Dario Zunino, – ne è stata valutata l’opportunità e la sicurezza, consultando medici al fine di garantire la massima tranquillità per tutti gli ospiti, dando all’Essaouira indicazioni ancora più stringenti delle norme vigenti, recepite in toto dal sempre disponibile patron Alberto Pagliero. Il plauso dei medici per le accortezze extra messe in atto vale per noi oggi più ancora della soddisfazione degli ospiti, che magari per il solo piacere di ritrovarsi avrebbero potuto distrattamente trasgredire le norme”.

Tra i tanti entusiasti, anche Chiara Aprosio, Presidente Distrettuale Leo: “È solo l’inizio di un anno ricco di collaborazioni tra i Lions e noi Leo, emanazione giovanile della stessa associazione. Molti giovani ospiti hanno potuto scoprire gli argomenti che trattiamo, anche divertendoci, ricordando l’importanza della solidarietà in una società sempre più incentrata sull’Uno”.

“I 3.250 euro raccolti permetteranno di sostenere il lavoro della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova nell’opera di espianto e conservazione delle cornee, il cui trapianto è in grado di ridare la vista al ricevente nel 92 per cento dei casi”, – come ha ricordato il vice presidente della Fondazione Banca degli Occhi, Franco Maria Zunino, che ha anche colto l’occasione per omaggiare scaramanticamente la Governatrice Senia Seno di un cornetto, simbolo della serata, tenutasi proprio un venerdì 17, dopo un anno complicato.

Grata anche di questa sorpresa scherzosa la Governatrice: “L’undicesima edizione della Festa in Bianco ha saputo confermarsi un appuntamento imperdibile che ha coniugato la voglia di rivedersi dopo un periodo difficile per tutti ed il desiderio di sostenere uno dei più importanti service del nostro Distretto. Con questo spirito in quasi trecento ci siamo ritrovati ad Albenga per una serata di solidarietà e tanta amicizia”.

Il neo presidente dell’Associazione Amici della Banca degli Occhi, Michele Zimei, giunto da Genova ed accolto dalla Vice Presidente, la autoctona Nicoletta Nati, ha voluto “ringraziare per la sensibilità ancora una volta dimostrata nei confronti del servizio che la Fondazione presta a favore di quanti soffrono di una patologia così invalidante come la cecità corneale. Questo ci onora ed incoraggia a proseguire con grande impegno nell’opera diretta a corrispondere alle necessità di tanti pazienti che sono in attesa del trapianto” .

Piccolo spettacolo pirotecnico finale prima di stappare bollicine e brindare ad un nuovo anno sociale, sperando di potersi mettere alle spalle l’epidemia che ha funestato il mondo e stravolto nel loro piccolo i programmi dei Lions club italiani, capaci comunque di donare 6 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza covid-19.

Virginia Carbone, presidente Lions Club Alassio Baia del Sole: “Meglio non potevamo iniziare, anche noi siamo sorpresi: la risposta alla serata è sempre puntuale, continua a crescere negli anni confermandosi grazie alla proficua collaborazione tra i club co-organizzatori. Visto il successo di quest’anno, confidiamo di poterne replicare il formato nelle prossime edizioni”.

Le fa eco Fabio Montani, Vice Presidente del Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda, club per la prima volta partecipe nella organizzazione della serata: “Realizzare questa serata in tempi di pandemia è stata una grande sfida, e allora ringrazio chi quella sfida l’ha raccolta e vinta. Siamo doppiamente felici ed orgogliosi perchè questo service è la prima uscita ufficiale del Leo Club Valli Ingaune, costituito a giugno”.