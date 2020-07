Carcare, serrati controlli serali ad opera di polizia locale e carabinieri

Carcare. Lo scorso venerdì 17 luglio, a Carcare, si è svolto uno specifico servizio serale e notturno di controllo del territorio ad opera della polizia locale e incentrato sulla verifica della regolarità della mobilità veicolare e pedonale. I servizi sono stati coordinati insieme al comando della stazione dei carabinieri con la partecipazione dell’unità radiomobile attiva sul comprensorio.

“Con la modifica del regolamento di polizia locale che, ha equiparato i turni di lavoro diurni e notturni, gli agenti comunali sono in condizione di svolgere servizio nell’intero arco delle 24 ore, – hanno spiegato dal Comune. – Ragion per cui sono stati programmati una serie di servizi per tutelare cittadini ed attività produttive in fasce orarie differenti da quelli consuete.

“Il fine settimana Carcare diventa punto di riferimento ricreazionale, la positiva ricettività dei locali serali avvicina giovani anche dai comuni vicini, opportuno controllare che tutto si svolga regolarmente per evitare che fatti o atti di singoli danneggino la collettività”, hanno proseguito.

“Per quanto riguarda gli accertamenti eseguiti da parte della Polizia Locale, tutti i locali di somministrazione sono risultati puntuali nel rispetto delle normative, comprese quelle riguardanti l’emergenza sanitaria. In zone periferiche al centro urbano, in particolar modo in alcuni giardini e parcheggi pubblici, maggiormente segnalati anche dai cittadini per attività moleste, sono state elevate sanzioni per il consumo non regolare di bevande alcoliche e sosta irregolare di autovetture e motocicli. Ad inizio servizio è stato sanzionato un venditore irregolare di ortofrutta lungo la provinciale in direzione di Vispa”.

“Da segnalare il contestuale controllo, finalizzato a monitorare l’antincendio boschivo, da parte della Protezione Civile di Carcare con una loro unità operativa. Nei prossimi mesi, altri servizi serali e coordinati prenderanno forma”, hanno concluso dall’ente comunale.