Carcare, da lunedì 13 luglio lavori sulla SS 29 var: disposta chiusura dalle 20 alle 6

Carcare. Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione, la strada statale 29var “Variante di Carcare e Collina Vispa” sarà temporaneamente chiusa tra il km 0 e il km 4,480.

La limitazione sarà in vigore da lunedì 13 luglio a sabato 1° agosto, nella fascia oraria notturna compresa fra le 20 e le 6 del giorno successivo, a esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 29 con indicazioni sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148