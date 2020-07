Caos viabilità, Bagni Marini e Consorzio Promotour di Celle Ligure scrivono al sindaco

Egr. Sig. Sindaco,

leggiamo perplessi il Suo comunicato sulla situazione viabilità del paese e abbiamo l’impressione sia più un atto politico che la risposta di un sindaco a cittadini ed imprenditori. Nessuno di noi ha, infatti, messo in discussione il Suo impegno e siamo tutti consapevoli che il nostro comune è una pedina marginale fra le parti coinvolte, responsabili delle gravi difficoltà che pesano sul paese, in questa disgraziata stagione estiva. Vero è che un sindaco può e deve far sentire con fermezza la propria voce (a volte anche alzarla) presso tutte le sedi istituzionali, per la tutela della cittadinanza.

A Lei imputiamo la scellerata scelta di tenere al margine le associazioni che Le scrivono e che, in più occasioni, sia verbalmente che in forma istituzionale, hanno chiesto, senza ottenere risposta, di essere coinvolte ed informate sulle vicende della viabilità e su altri importanti temi, relativi alla gestione del paese. Non era, infatti, difficile prevedere le pesanti ripercussioni, in termini di mancate presenze, di problemi di sicurezza e di disagi per cittadini e turisti, dovute al perdurare dei lavori sulla via Aurelia, nel periodo estivo. Per queste ragioni, in data 10/03/2020, Le abbiamo trasmesso una comunicazione via pec, in cui venivano espresse le preoccupazioni delle categorie economiche, con la richiesta del cronoprogramma dei lavori e soprattutto con quella di sospendere il cantiere nel periodo estivo. Questa pec, come altre successive, non è mai stata tenuta in considerazione, a nessuna è stata data risposta, nonostante fossero legittime sollecitazioni provenienti da larga parte degli imprenditori turistici cellesi.

Le facciamo notare che prima del 18 maggio, giorno della riapertura di molte attività, dopo il fermo causato dall’emergenza epidemiologica, la maggior parte dei Comuni della Provincia ha incontrato i rappresentanti delle categorie e gli imprenditori, per cercare di fare il punto e provare a pianificare la stagione estiva, azione da voi evidentemente ritenuta superflua. Risposte frammentarie ed incoerenti, mai posizioni ufficiali, sono state espresse dai membri della Sua maggioranza, in merito alla gestione del paese e dei suoi problemi, che si fanno ogni giorno più gravi. È stata una Vostra scelta, quella di proseguire in questo cammino solitario, dettata forse dalla convinzione che i “soliti noti”, che si starebbero adoperando per minare la durata dell’amministrazione comunale, si possano identificare con chi Le scrive.

Agli imprenditori, a molti cittadini e sicuramente ai turisti non interessano le questioni politiche, che Lei vede sottese nelle nostre richieste. A chi lavora nel paese e per il paese interessa continuare a farlo, confidando nella speranza di avere l’Amministrazione Comunale al proprio fianco. Come Lei, la maggior parte dei titolari delle imprese turistiche di Celle non ha tempo di frequentare social e fare passeggiate, e nel nostro caso, la ragione è che ognuno di noi deve garantire il massimo impegno per mantenere in vita la propria fragile attività.

Vorremmo anche comunicarLe che è nostra intenzione, qualora la situazione della viabilità statale e autostradale non cambi, divulgare pubblicamente la volontà di organizzare una manifestazione eclatante, che richiami ulteriormente l’attenzione su questi problemi, metta in risalto le difficoltà di tutti gli operatori turistici e faccia capire ai nostri ospiti e concittadini che non siamo estranei alle loro giuste rimostranze.

Per l’Associazione Bagni Marini, Paolo Guastavino

Per il Consorzio Promotur, Francesco Abate

Per il Gruppo Bagni Marini, Franco Beiso