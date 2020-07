Caos autostrade, giornata da bollino nero per il rientro: prime code e rallentamenti su A10 e A26

Liguria. Se già le domeniche erano considerate critiche per la viabilità autostradale in Liguria in epoca “pre-caos”, figuriamoci oggi con l’attuale situazione di cantieri, con scambi e restringimenti di carreggiata continui su A10 e A26: tanti pensavano di partire presto per evitare le code infinite, ma l’incubo si è presentato già dal mattino.

Ecco iniziare una nuova giornata da bollino nero, anzi nerissimo, per quanto riguarda il traffico autostradale: dopo le code chilometriche dei giorni scorsi in direzione delle riviere e dei porti, dal pomeriggio occhi puntati sul traffico del rientro. Una situazione ad altissimo rischio disagi.

Le prime avvisaglie di quello che potrebbe essere la lunga serata e nottata della viabilità sono arrivate in tarda mattinata, con l’intensificarsi del traffico sulla direttrice Savona-Genova e Voltri – Gravellona.

Da mezzogiorno, infatti, si registrano i primi rallentamenti tra Varazze e Arenzano, con i le prime code nei pressi dello svincolo che unisce la A10 con l’A26. Al momento i rallentamenti sono contenuti, ma il clou è previsto da metà pomeriggio fino a sera.

Purtroppo pensare alla “partenza intelligente” potrebbe non essere sufficiente, viste le code dei giorni scorsi durate fino a tardissima notte: per chi arriva dalla riviera di ponente un’alternativa potrebbe essere quella di andare ad intercettare la A6 a Savona per uscire dalla regione evitando il nodo genovese.

Si prevede una situazione in progressivo peggioramento dalle ore pomeridiane, per il rientro verso le direttrici del Nord Italia.