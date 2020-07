Caos autostrade, Bagnasco (FI): “Interrogazione al ministro De Micheli su chiusure e disagi”

Liguria. Chiedere quali iniziative intendano intraprendere per favorire il completo ritorno alla normalità, garantire il pieno diritto alla mobilità dei cittadini e sostenere il sistema economico, turistico e logistico ligure pesantemente danneggiati dall’attuale piano di manutenzione, monitoraggio ed ispezione. Sono questi gli obiettivi dell’interrogazione che il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco, insieme con i colleghi Giorgio Mulé e Roberto Cassinelli hanno presentato al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, e al ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Il tema, ancora una volta, sono le autostrade della nostra regione.

“La rete autostradale ligure è interessata in queste settimane, su indicazione del ministero dei trasporti e delle infrastrutture, da un piano di manutenzione, monitoraggio ed ispezione che prevede l’interdizione, e quindi la chiusura al traffico, di numerose gallerie. I lavori hanno fornito un’inquietante anticipazione su quel che sarà l’estate post lockdown, in particolare a Genova, già messa a dura prova dal crollo del viadotto Morandi e dall’emergenza sanitaria da Covid-19”.

“Il suddetto piano di manutenzione, monitoraggio ed ispezione sta inoltre arrecando gravissimi danni al sistema economico, turistico e logistico della Regione, creando anche rilevanti difficoltà di spostamento ai mezzi di soccorso che devono percorrere l’autostrada, con serio e concreto rischio di mettere in pericolo la vita dei pazienti per cui si richiedono interventi d’emergenza. Il ministero ha indicato il 10 luglio quale data per l’ultimazione dei cantieri critici, ma la prosecuzione delle ispezioni nelle modalità imposte potrebbe però continuare a provocare disagi anche oltre il mese di luglio, come affermato da Autostrade per l’Italia”.