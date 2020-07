Caos Autostrade, anche chef Borghese in coda: “Tutto il giorno nel traffico”

Liguria. Caos autostrade: tra narrazioni, presunte e non, continuano i disagi sulle autostrade liguri e sempre con momenti anche di “totale paralisi” ormai quotidiani.

Ma se noi liguri ormai siamo nostro malgrado “abituati” a code e attese, c’è chi, come chef Alessandro Borghese, volto amato della tv, non lo è.

Il protagonista e conduttore, tra gli altri programmi, di “4 Ristoranti”, si è recato oggi pomeriggio (24 luglio) in Liguria, a detta sua “per essere più vicino alla famiglia proprio durante le riprese della celebre trasmissione”, ma qualcosa non è andato come previsto.

Diverse le dirette Instagram di Alessandro Borghese, riprese anche dalla pagina di Facebook “Mugugno Genovese”. Tanti video selfie anche con simpatiche interviste ai poveri malcapitati in coda insieme a lui.

Nel momento in cui Borghese ha girato i filmati, la coda era talmente ferma da permettere allo chef di girare tranquillamente a piedi tra le varie auto e camion, raccogliendo parereri e impressioni.

Ma Borghese, da buona forchetta oltre che da grande grande cuoco quale è, ne ha anche approfittato per farsi offrire un pezzo di focaccia ligure alle olive dai presenti. E non poteva mancare la classica domanda: voto? “Ovviamente Diesci”.

Ma purtroppo, nemmeno il buon Alessandro questa volta può riuscire a ribaltare la situazione, almeno non quella delle autostrade.