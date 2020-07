Caos autostrade, a Varazze traffico in tilt sulla A10: “slalom” dei mezzi di soccorso

Varazze. È un vero e proprio incubo quello che si sta materializzando – ormai quotidianamente – sulla rete autostradale ligure a causa dei lavori in corso lungo la A10.

Nel pomeriggio odierno, nel tratto di autostrada che attraversa la città di Varazze, sulla carreggiata in direzione Genova si è creato un lungo incolonnamento di auto. Un disagio notevole, quindi, che ha anche costretto i mezzi di soccorso presenti lungo la tratta ad effettuare “uno slalom” tra un veicolo l’altro per transitare in sicurezza.

La situazione più critica si è verificata a metà mattinata sulla A26, dove intorno 10.30 si registravano ancora 10 km di coda in direzione bivio con la A10. Dopo i rientri di ieri un’altra giornata di “passione” sulle autostrade liguri, anche se rispetto allo scorso lunedì caratterizzato da un blocco totale della viabilità oggi la situazione è in parte migliorata.